В Европе подсчитали, сколько денег выделили Украине с начала конфликта
Европейский союз отправил Украине более €200 млрд с начала конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Еврокомиссии.
Ведомство озвучило точную цифру — €231,5 млрд — в ходе встречи представителей объединения, Вашингтона, НАТО и Киева. Ее посвятили восстановлению страны после окончания боевых действий.
В Еврокомиссии добавили, что ЕС остается крупнейшим сторонником Украины.
Ранее рассказывали, почему Киев может стать «Афганистаном» для Евросоюза. Это связано в том числе с издержками из-за финансирования, которые отразятся на настроениях европейцев.
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