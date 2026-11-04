В Европе подсчитали, сколько денег выделили Украине с начала конфликта

Европейский союз отправил Украине более €200 млрд с начала конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Еврокомиссии.

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Ведомство озвучило точную цифру — €231,5 млрд — в ходе встречи представителей объединения, Вашингтона, НАТО и Киева. Ее посвятили восстановлению страны после окончания боевых действий.

В Еврокомиссии добавили, что ЕС остается крупнейшим сторонником Украины.

Ранее рассказывали, почему Киев может стать «Афганистаном» для Евросоюза. Это связано в том числе с издержками из-за финансирования, которые отразятся на настроениях европейцев.

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ФОТО: РИА Новости
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