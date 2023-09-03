РБК объяснил, почему МАК не занимается расследованием крушения самолета Пригожина

МАК занимается организацией процесса расследования авиапроисшествий на территории России в соответствии с постановлением Правительства РФ 1998 года. Стало известно, что комитет не расследует крушение бизнес-джета – об этом сообщили в организации 30 августа.

«Представители МАКа не входят в комиссию Росавиации, утверждает источник РБК, близкий к комитету», – сообщает СМИ.

Адвокат Игорь Трунов, который был участником рассмотрения 15 дел о крушениях самолетов, в том числе лайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году в результате теракта, назвал возможную причину, по которой МАК не расследует крушение самолета Пригожина. Пассажиров бизнес-джета как обладателей оружия вряд ли досматривали по стандартной прлцедуре, предположил он.



По мнению Трунова, по первым смывам, которые криминалисты делают после крушения, выясняется, была ли взрывчатка – какая и где.

«Возможно, за первые два часа все стало ясно, и встал вопрос, при чем тут МАК. <...> То есть вывод [о причинах катастрофы] мог быть очевиден изначально, поэтому МАК не привлекли», — цитирует РБК адвоката.

При этом он обращает внимание на то, что приоритетными для суда будут выводы Следственного комитета, «потому что расследование авиавластей не может фигурировать как доказательство».

Ранее Бразилия предлагала помощь в расследовании, поскольку разбившийся джет Embraer Legacy 600 был произведен в Бразилии, но получили отказ российской стороны.

После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





