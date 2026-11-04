КНДР не видит смысла возобновлять переговоры с США
КНДР не видит оснований для переговоров с США, пока Вашингтон не откажется от враждебного курса и не начнет уважать суверенитет республики. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, ее мнение приводит ЦТАК.
Она вспомнила в том числе о так называемом «инциденте с кибератакой КНДР на криптовалюты». По ее словам, это лишь верхушка айсберга, которая отражает суть американской политики.
Ким Е Чжон добавил, что Штаты на трехсторонней площадке с Японией и Южной Кореей вновь говорят о «денуклеаризации», форсируют совместные военные учения, вводят санкции и публикуют «доклады о торговле людьми».
В Пхеньяне не считают инцидент с атакой на Binance случайным, а рассматривают его как продолжение неизменной враждебной политики Вашингтона. Представительница КНДР уточнила, что США говорят о диалоге, но не собираются отказываться от конфронтации, твердят о мире, но предпочитают военные учения.
Ранее Северная Корея опровергла причастность к взлому криптобиржи Binance.
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