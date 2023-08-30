Авиатор Костылев: Причины крушения самолета Пригожина скрывать не будут

Ранее Россия проинформировала Бразилию, что не намерена расследовать крушение бразильского самолета Embraer Legacy Пригожина по международным правилам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий. ЧП произошло на внутреннем рейсе и международные нормы на него не распространяются. Костылев заявил, что не верит в то, что авиакатастрофу подстроило российское правительство.

«Произошедшее — результат действий, направленных против России в целом и Путина в частности. Расследование проводится, чтобы исключить любые слухи. Уверен, что все аспекты произошедшего удастся выявить», — подчеркнул Костылев.

Собеседник НСН подтвердил, что происшествие должна расследовать именно Россия.

«Авиакатастрофа произошла на территории российского воздушного пространства, самолет был зарегистрирован в России, так что все правильно. Уже назначена комиссия, и она вовсю работает. В качестве эксперта будут привлечены высококвалифицированные специалисты, тем более, что расследование лично контролирует президент. Не вижу никаких препятствий для того, чтобы эта работа была выполнена качественно», — добавил эксперт.

В заключение Костылев выразил уверенность, что и россияне, и мировая общественность получат достаточно полную информацию о результатах расследования.

«Может быть, некоторые аспекты, подпадающие под гриф “секретно”, не будут озвучены. Однако убежден, что результаты расследования будут обязательно донесены до всех весьма полно», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал при расследовании катастрофы самолета Пригожина ориентироваться на факты, а не на публикации западной прессы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

