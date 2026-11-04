СМИ: Промежуточные выборы обошлись Маску почти в $30 млрд
Американский предприниматель Илон Маск потерял около $30 млрд по итогам промежуточных выборов в США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои подсчеты.
По данным газеты, большую часть потерь — более $20 млрд — принесло снижение стоимости акций аэрокосмической компании SpaceX. Остальное связано с удешевлением бумаг Tesla и расходами бизнесмена на поддержку республиканцев.
Еще в начале октября FT сообщала, что Маск стал крупнейшим донором Республиканской партии. Он спустил на предвыборные кампании более $275 млн. По данным The Washington Post, сумма вложений достигла $446 млн.
Почти все пожертвования в пользу республиканцев в Сенате направлялись на поддержку Техаса — нынешнего места жительства миллиардера. Его комитет America PAC дополнительно перевел $47 млн другим комитетам, поддерживающим кандидата этой партии Пакстона.
На этом фоне акции SpaceX и Tesla просели на 3,5% и 2,8% соответственно. И это в день, когда американский фондовый рынок в целом вырос на 1,6%. Издание уточнило, что состояние предпринимателя все еще исчисляется сотнями млрд, но политические траты оказались бессмысленными.
Недавно Джей Ди Вэнс раскрыл причины поражения республиканцев на выборах.
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