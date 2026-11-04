Потомок Бисмарка призвал ФРГ оставаться другом России
Глава российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк объяснил в разговоре с «Известиями», что восстановление отношений между Россией и Германией возможно, но для этого сторонам нужно вернуться к личному общению.
Немецкий гость выделил символическое значение мысли его предка, что дружба между двумя государствами обеспечит мир в Европе. По его мнению, она показывает, как просто на самом деле можно работать друг с другом.
Отдельно Александр фон Бисмарк напомнил о важности прямых контактов между странами. Он уверен, что личные встречи и готовность к диалогу должны предшествовать согласованию позиций по конкретным вопросам.
Недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал роль русских и СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне.
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