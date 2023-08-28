Путин выразил соболезнования семье Пригожина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе под Тверью. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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«Президент выразил соболезнования его семье», - сказал Песков, имея ввиду членов семьи экс-главы «Вагнера».

Он также объяснил, что Путин выразил соболезнования до официального заявления Следственного комитета, потому что «были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы», свидетельствовавшие о гибели бизнесмена.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил похоронить Пригожина в Бахмуте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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