Путин выразил соболезнования семье Пригожина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе под Тверью. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«Президент выразил соболезнования его семье», - сказал Песков, имея ввиду членов семьи экс-главы «Вагнера».
Он также объяснил, что Путин выразил соболезнования до официального заявления Следственного комитета, потому что «были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы», свидетельствовавшие о гибели бизнесмена.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил похоронить Пригожина в Бахмуте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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