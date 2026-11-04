Трамп упомянул Путина среди возможных гостей нового бального зала
Президент США Дональд Трамп заявил, что новый бальный зал в Белом доме сможет безопасно принимать за ужином глав Китая, России и других государств. Об этом пишет РИА Новости.
По словам американского лидера, здание специально спроектировали для обеспечения безопасности. Он уточнил, что особое внимание уделили бронированным конструкциям и остеклению боковых стен.
Среди возможных гостей Дональд Трамп упомянул Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Ранее рассказывали, что президент Соединенных Штатов хотел потратить на новый зал в Белом доме сразу $200 млн. Речь шла о деньгах президента и неназванных спонсорах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Крыму продлены школьные каникулы из-за проблем с электроснабжением
- Иран показал карту с Киевом среди целей для ответного удара на атаки США
- Жители Киева перекрывают дороги из-за отключений электричества
- СМИ: В Берлине нашли мертвым министра экономики Баварии Айвангера
- Трамп упомянул Путина среди возможных гостей нового бального зала
- КНДР не видит смысла возобновлять переговоры с США
- В Европе подсчитали, сколько денег выделили Украине с начала конфликта
- СМИ: Промежуточные выборы обошлись Маску почти в $30 млрд
- Потомок Бисмарка призвал ФРГ оставаться другом России
- Трамп: война с Ираном была оправданной