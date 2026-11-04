Трамп упомянул Путина среди возможных гостей нового бального зала

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый бальный зал в Белом доме сможет безопасно принимать за ужином глав Китая, России и других государств. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп начал строить бальный зал на территории Белого дома

По словам американского лидера, здание специально спроектировали для обеспечения безопасности. Он уточнил, что особое внимание уделили бронированным конструкциям и остеклению боковых стен.

Среди возможных гостей Дональд Трамп упомянул Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Ранее рассказывали, что президент Соединенных Штатов хотел потратить на новый зал в Белом доме сразу $200 млн. Речь шла о деньгах президента и неназванных спонсорах.

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Си ЦзиньпинВладимир ПутинДональд ТрампСША

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