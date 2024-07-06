Экстремизм и мошенничество: Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова вновь задержали
При этом предыдущий арест Магомеда Омарова завершился только 4 июля.
Бывший дагестанский чиновник Магомед Омаров уже три раза был задержан полицией. Последний арест экс-главы одного из районов республики закончился только 4 июля. Причины задержания были разными: от мелкого хулиганства до возможной причастности к экстремистам. На этот раз его задержали по подозрению в мошенничестве.
ОЧЕРЕДНОЙ АРЕСТ
6 июля бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова вновь задержали. В этот раз его подозревают в совершении мошеннических действий с недвижимостью.
По информации РЕН ТВ, Омаров обвиняется по ч. 3 ст.159 УК РВ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По данным источника, экс-чиновник вместе с подельниками якобы похитил деньги, а также фиктивно трудоустраивал жителей села Сергокала в редакцию местной газеты «К изобилию».
Сообщалось, что такая схема действовала с 2016 года. В табель учета были внесены недостоверные сведения, а на банковскую карту «сотрудников» перечислялись деньги.
Первый раз Омарова задержали после теракта, который произошел сразу в двух городах Дагестана 23 июня. СМИ сообщали, что террористами оказались двое его сыновей и племянник. Также говорилось, что Омаров якобы знал о террористических и экстремистских взглядах своих детей, но покрывал их. Силовики допросили чиновника.
24 июня его отстранили от должности главы Сергокалинского района республики и даже исключили из партии «Единая Россия». А уже 25 июня РИА Новости сообщило о том, что Омарова задержали по статье УК РФ о мелком хулиганстве. По данным СМИ, это произошло из-за его конфликта с одним из полицейских.
Позже Ленинский районных суд Махачкалы отправил Омарова в СИЗО. Он был арестован на 10 суток.
«Омаров признан виновным в совершении административного преступления. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», - рассказала РИА Новости глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
По истечение 10 дней председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале написал, что бывший глава Сергокалинского района вышел на свободу поздно вечером 4 июля.
На фоне всего произошедшего депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев даже призвал проверить на полиграфе всех дагестанских чиновников.
«Нам должно быть все равно, как отнесутся чиновники к такому роду проверкам. Они должны соблюдать те установки, которые дает глава республики. Необходимо делать все, чтобы противодействовать терроризму и экстремизму. Там (речь о терактах в Дагестане 23 июня – прим. НСН) был замешан глава Сергокалинского района: двое его детей и племянник устроили теракт. Человек владел информацией, чем занимались его дети. Для него эта информация не была секретной. Там были и другие лица, которые об этом знали. Нужно ревизию провести, я бы их вообще на полиграф посадил, а после этого уже принимал бы решение, оставлять их на своих местах или нет. Надо проверять именно склонность к экстремизму отдельных личностей. У меня есть не просто ощущение, а где-то даже уверенность, что кто-то из чиновников может быть связан с радикалами», - заявил он в беседе с НСН.
ТЕРАКТЫ В ДАГЕСТАНЕ
Вечером 23 июня сразу в двух городах Дагестана произошли теракты. В Махачкале и Дербенте пять вооруженных террористов напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Они убили священника, подожгли синагогу и открыли огонь по полицейским и гражданским лицам. По последним данным, жертвами терактов стали 22 человека, в том числе 17 правоохранителей. Более 40 человек получили ранения. 24, 25 и 26 июня в республике объявили днем траура.
Полицейским удалось ликвидировать боевиков. В Махачкале некоторых из преступников пытались задержать на пляже «Березка», куда они убежали после совершения теракта в храме.
«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана. Первыми на пути бандитов, террористов, нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские», - заявил глава Дагестана Сергей Меликов в видеообращении ночью после случившегося.
Позже выяснилось, что трое из пяти террористов имели отношение к уже бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову. СМИ сообщили, что двое из ликвидированных преступников были сыновьями Омарова. Речь идет о 37-летнем Адиле и 31-летнем Османе. По данным Telegram-канала Baza, третий убитый террорист, 32-летний Абдусамад Амадзиев, являлся племянником экс-чиновника. В числе убитых боевиков СМИ также назвали 28-летнего бойца ММА Гаджимурада Кагирова, который выступал за клуб знаменитого дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова «Eagles».
Позже другие сыновья Магомеда Омарова попросили у граждан республики прощения за случившееся.
«Мы всегда были против терроризма и экстремизма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат», – сказал один из них в видеообращении, которое, предположительно, было снято в Советском районном суде Махачкалы.
Между тем адвокат Вадим Багатурия в беседе с изданием NEWS.ru предположил, что Омарова могут признать виновным в пособничестве в терроризме. По его словам, в таком случае ему может грозить до 20 лет лишения свободы, однако он может и избежать наказания, но для этого потребуется «обстоятельно доказать непричастность». Юрист напомнил, что сам Омаров говорил, как пытался образумить детей, а также о том, что якобы не знал о планах сыновей.
«Складывается двойственная ситуация. Однозначного ответа сейчас дать нельзя. Но до 20 лет лишения свободы — такой риск есть», - объяснил Багатурия, добавив, что из-за резонанса избежать суда бывший чиновник, вероятнее всего, не сможет.
В свою очередь Султан Хамзаев в интервью НСН заявил, что в Дагестане предстоит выявить всех причастных к «спящей ячейке», а население республики ждет самой жесткой реакции.
«Нужно наводить порядок с точки зрения общественной безопасности. Также для нас принципиально восстановление храма и синагоги, помощь семьям, где есть погибшие. Сотрудники полиции первыми взяли на себя тяжелый удар. Погибшие есть и среди гражданских лиц. Приоритет специализированных служб, правоохранительных органов должен быть не просто в анализе, а в глубоком изучении вопроса, кто и с кем общался. Необходимо изучить все глубину "спящей" террористической ячейки, выявить всех причастных, реакция будет по всей строгости закона», - добавил политик.
Ранее депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев заявил, что недавние теракты в республике связаны с украинскими спецслужбами и НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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