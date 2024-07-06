Экстремизм и мошенничество: Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова вновь задержали

ОЧЕРЕДНОЙ АРЕСТ

6 июля бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова вновь задержали. В этот раз его подозревают в совершении мошеннических действий с недвижимостью.

По информации РЕН ТВ, Омаров обвиняется по ч. 3 ст.159 УК РВ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По данным источника, экс-чиновник вместе с подельниками якобы похитил деньги, а также фиктивно трудоустраивал жителей села Сергокала в редакцию местной газеты «К изобилию».

Сообщалось, что такая схема действовала с 2016 года. В табель учета были внесены недостоверные сведения, а на банковскую карту «сотрудников» перечислялись деньги.