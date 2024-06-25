Адвокат Багатурия: Отцу террористов Омарову может грозить срок за пособничество
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в терактах, могут признать виновным в пособничестве в терроризме. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Вадим Багатурия.
По его словам, в этом случае бывшему чиновнику может грозить до 20 лет лишения свободы, однако он может и избежать наказания, но для этого потребуется «обстоятельно доказать свою непричастность».
Юрист сослался на словам Омарова, который заявил что пытался образумить детей, а также о том, что не знал о планах сыновей.
«Складывается двойственная ситуация... Однозначного ответа сейчас дать нельзя. Но до 20 лет лишения свободы — такой риск есть», — заключил Багатурия, добавив, что из-за резонанса избежать суда экс-чиновник, вероятнее всего, не сможет.
Ранее в СМИ появилась информация, что среди ликвидированных в Дагестане террористов — двое сыновей Омарова, а также его племянник. Как утверждает источник RT, чиновник знал о террористических и экстремистских взглядах родственников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru