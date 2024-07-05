В Дагестане восстановят сожженную террористами синагогу
Синагога в дагестанском Дербенте, которая была сожжена террористами, будет восстановлена. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил руководитель департамента Федерации еврейских общин РФ по взаимодействию с правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич.
По его словам, люди, которые жили вместе на протяжении многих поколений вместе, понимают важность оказания помощи соседу, «в данном случае – иудейской общине».
«Уверен, что общими усилиями мы восстановим синагогу... Когда это будет сделано и в какие сроки, пока сказать сложно», - заключил Гуревич.
Ранее в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 сотрудников полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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