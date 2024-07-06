Ущерб и взятка: ФАС собралась взыскать 17 млн рублей с компании в деле Тимура Иванова
Самого экс-чиновника Тимура Иванова обвиняют в получении взятки на сумму более чем 1,2 млрд рублей.
В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова всплывают новые подробности и новые суммы. Недавно его арест продлили еще на несколько месяцев.
УЩЕРБ И НАГРАДЫ
Представители Федеральной антимонопольной службы России потребовали взыскать ущерб, который нанесла компания «Олимпситистрой», фигурирующая в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении ТАСС, сумма взыскания должна составить 17 млн рублей.
Известно, что президент компании «Олимпситистрой» Александр Фомин обвиняется в даче особо крупной взятки Тимуру Иванову. По версии следствия, чиновник получил ее «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». До этого Фомин уже получил взыскание в размере одной тысячи рублей.
Компания «Олимпситистрой» была зарегистрирована 31 марта 2006 года. Она занимается строительством жилых и нежилых объектов. Гендиректором являет Антон Жуков, а совладельцем Александр Фомин (владеет 50% компании). Вторая половина принадлежит коммерческому директору организации Дмитрию Хавронину. В 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Олимпситистрой» составила более 65,3 млрд рублей, а чистая прибыль — более 10,8 млрд рублей.
Известно, что в 2015 году компания участвовала в аукционе на получение подрядов на строительство военной базы в Воронежской области и военного городка в Белгородской области. Но получить подряд организации не удалось. Тогда же представители «Олимпситистрой» попыталась получить подряд на возведение первой очереди Саратовского аэропорта. Однако их заявку отклонили в связи с несоответствием требованиям документации.
В 2018 году «Олимпситистрой» оштрафовали за незаконные работы в военном городке под Воронежем на 500 тысяч рублей. В 2019 году компания возвела в Туле новый корпус детской больницы. Однако в том же году снова была оштрафована за нарушения при возведении Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. В настоящий момент компания занимается строительством жилья в Мариуполе и других новых регионах РФ, являясь там основным застройщиком.
11 ноября 2022 года Александру Фомину вручили медаль МЧС «За содружество во имя спасения». При этом ранее, 26 января 2021 года, тогда еще действующий заместитель министра обороны Тимур Иванов вручил Фомину и Дмитрию Хавронину медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за строительство многофункциональных медцентров. Тогда госнаграды получили еще несколько сотрудников «Олимпситистроя». 29 декабря 2023 года Иванов вручил Хавронину орден Почета.
ВЗЯТКА И АРЕСТ
Самого Тимура Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Общая сумма взятки, которую ему предлагали, составляет почти 1,2 млрд рублей. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. При этом свою вину уже бывший чиновник отрицает.
Иванова задержали в апреле 2024 года. До этого в Министерстве обороны он курировал работу военно-строительного комплекса. Экс-чиновник должен был находиться под арестом до 23 июня. Однако 20 июня Басманный суд Москвы оставил его в СИЗО. На этот раз срок ареста продлен до 23 августа. До этого же числа продлен и срок содержания под стражей предполагаемому сообщнику Иванова, бизнесмену Сергею Бородину.
По данным ТАСС, взятка была получена для оказания помощи юридическим лицам и их представителям, на которых Иванов, мог оказывать влияние. В результате расследования было установлено, что экс-чиновник и другие участники действовали в группе и получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в особо крупном размере.
«Предоставление имущественных услуг» продолжалось с октября 2018 года по 31 декабря 2023 года. При этом доля незаконно полученных средств, по данным следствия, была помещена на расчетные счета в банках.
В ходе обысков у Иванова обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей, а также элитную недвижимость. По данным СМИ, за время службы в МО он и его супруга приобрели жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Однако, предположительно, дом оформлен на Светлану Захарову, с которой Иванов развелся в 2022 году. Известно, что с 2016 года у самого Иванова официально только доля в квартире площадью 44,2 квадратных метра, в пользовании квартира площадью 300 квадратных метров, а их ребенок с 2016 года владеет квартирой в Мексике площадью 350 квадратных метров.
По сообщениям СМИ Иванову принадлежала и «дворянская усадьба на берегу Волги» в Тверской области площадью 2 тысячи 900 квадратных метров на восьми гектарах земли. При этом, по информации Telegram-канала Mash, экс-чиновник якобы жил в усадьбе Анны фон Мекк XIX века.
Между тем, по данным Telegram-канала SHOT, сообщник Иванова Сергей Бородин владел огромным пентхаусом в центре Москвы. Его стоимость составляет примерно 600 млн рублей. В 2019 году бизнесмен также приобрел загородный участок в Подмосковье на 1,5 тысячи квадратов. При этом загородный дом он построить не успел. В 2021 году Бородин купил 12 земельных участков в Тверской области в элитном поселке Панкратово на берегу Волги.
Известно также, что на Бородина были оформлены две машины Audi A3 Limousine и BMW X5. К тому же ранее у него имелся совместный бизнес со Светланой Захаровой. Они владели микрофинансовой компанией, которая выдавала потребительские кредиты. Но, по сообщениям СМИ, они избавились от этого бизнеса.
Ранее политолог Евгений Минченко в интервью НСН заявил, что арест Тимура Иванова связан с недовольством высшей власти.
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