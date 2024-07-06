Ущерб и взятка: ФАС собралась взыскать 17 млн рублей с компании в деле Тимура Иванова

Известно, что в 2015 году компания участвовала в аукционе на получение подрядов на строительство военной базы в Воронежской области и военного городка в Белгородской области. Но получить подряд организации не удалось. Тогда же представители «Олимпситистрой» попыталась получить подряд на возведение первой очереди Саратовского аэропорта. Однако их заявку отклонили в связи с несоответствием требованиям документации.

В 2018 году «Олимпситистрой» оштрафовали за незаконные работы в военном городке под Воронежем на 500 тысяч рублей. В 2019 году компания возвела в Туле новый корпус детской больницы. Однако в том же году снова была оштрафована за нарушения при возведении Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. В настоящий момент компания занимается строительством жилья в Мариуполе и других новых регионах РФ, являясь там основным застройщиком.

11 ноября 2022 года Александру Фомину вручили медаль МЧС «За содружество во имя спасения». При этом ранее, 26 января 2021 года, тогда еще действующий заместитель министра обороны Тимур Иванов вручил Фомину и Дмитрию Хавронину медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за строительство многофункциональных медцентров. Тогда госнаграды получили еще несколько сотрудников «Олимпситистроя». 29 декабря 2023 года Иванов вручил Хавронину орден Почета.