Атаковавшие Дербент и Махачкалу боевики планировали напасть на шиитскую мечеть

На встрече с общественниками он подчеркнул, что это «уже проверенный факт».

«Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать», - заключил Магомедов.

Ранее в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 сотрудников полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».