Атаковавшие Дербент и Махачкалу боевики планировали напасть на шиитскую мечеть
Атаковавшие церкви и синагоги в Дагестане боевики также намеревались напасть на шиитскую мечеть. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.
На встрече с общественниками он подчеркнул, что это «уже проверенный факт».
«Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать», - заключил Магомедов.
Ранее в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 сотрудников полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru