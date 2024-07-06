Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах в Дагестане

Большое количество жертв среди сотрудников полиции во время терактов в Дагестане, которые произошли 23 июня, объясняется тем, что нападение было совершено в выходной день. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в ходе пресс-конференции в Махачкале.

По его словам, большинство погибших являлись сотрудниками нарядов ДПС и ППС. Политик также отметил, что значительное число жертв теракта может быть связано с тем, что полицейские встали в один ряд, чтобы не пропустить террористов.

«Это нападение было подлым, скрытным, в мирный день, неожидаемым. Один наряд вообще был расстрелян, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», - добавил Меликов.

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В воскресенье 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные террористы напали на два православных храма, две синагоги и на пост ДПС. В результате теракта погибли 22 человека, в том числе 17 правоохранителей и пять гражданских лиц. В ходе контртеррористической операции силовикам удалось нейтрализовать пятерых боевиков.

Ранее депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что спецслужбы Дагестана научились профессионально реагировать на террористические атаки, в ходе нападения террористов на церковь и синагогу основной удар на себя взяла полиция.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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