Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах в Дагестане
Большое количество жертв среди сотрудников полиции во время терактов в Дагестане, которые произошли 23 июня, объясняется тем, что нападение было совершено в выходной день. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в ходе пресс-конференции в Махачкале.
По его словам, большинство погибших являлись сотрудниками нарядов ДПС и ППС. Политик также отметил, что значительное число жертв теракта может быть связано с тем, что полицейские встали в один ряд, чтобы не пропустить террористов.
«Это нападение было подлым, скрытным, в мирный день, неожидаемым. Один наряд вообще был расстрелян, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», - добавил Меликов.
В воскресенье 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные террористы напали на два православных храма, две синагоги и на пост ДПС. В результате теракта погибли 22 человека, в том числе 17 правоохранителей и пять гражданских лиц. В ходе контртеррористической операции силовикам удалось нейтрализовать пятерых боевиков.
Ранее депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что спецслужбы Дагестана научились профессионально реагировать на террористические атаки, в ходе нападения террористов на церковь и синагогу основной удар на себя взяла полиция.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС России «Искандером» уничтожили украинский ЗРК
- Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах в Дагестане
- Орбан назвал подготовку НАТО к операции на Украине самоубийством
- Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус 32 гребцам из РФ
- Совместные с США военные учения пройдут в Армении
- В кафе в Бурятии отравились 22 человека
- Стартовали съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым
- В России впервые проведут оценку компетенций школьных учителей
- В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- В Вилючинске на Камчатке обрушился фасад здания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru