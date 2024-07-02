Степашин назвал теракт в Дагестане попыткой подорвать межнациональное единство

Нападения на религиозные объекты и сотрудников правоохранительных органов в Дагестане нацелены на подрыв межнационального единства и создание нового очага напряженности. Об этом в беседе с RT заявил председатель Императорского православного палестинского общества, глава Ассоциации юристов России, генерал-полковник Сергей Степашин.

Он добавил, что целью также является снижение числа людей, приезжающих в регион, что способствует созданию нового очага напряженности и является косвенным ударом по всей стране и ее президенту.

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Степашин особо подчеркнул, что произошедшие события не имеют никакого отношения к религии. Он заявил, что нападения были совершены взрослыми людьми, которые полностью осознавали свои действия.

Степашин назвал их террористами и бандитами. По его словам, ими управляли, как это было перед нападением на махачкалинский аэропорт якобы в поддержку палестинского народа.

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ФОТО: ТАСС / Гаджибалаев Гянжеви
ТЕГИ:МахачкалаТерактДагестан

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