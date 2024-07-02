Степашин назвал теракт в Дагестане попыткой подорвать межнациональное единство

Нападения на религиозные объекты и сотрудников правоохранительных органов в Дагестане нацелены на подрыв межнационального единства и создание нового очага напряженности. Об этом в беседе с RT заявил председатель Императорского православного палестинского общества, глава Ассоциации юристов России, генерал-полковник Сергей Степашин.

Он добавил, что целью также является снижение числа людей, приезжающих в регион, что способствует созданию нового очага напряженности и является косвенным ударом по всей стране и ее президенту.