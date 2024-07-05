В Москве арестовали военного комиссара Преображенского района

Мужчину обвиняют в получении взятки от группы лиц по предварительному сговору в значительном размере, за что ему грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Ранее бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, который был арестован после терактов в республике, вышел на свободу после десяти суток ареста за хулиганство, передает «Радиоточка НСН».