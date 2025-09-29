Альпинист погиб при восхождении на гору Фишт в Адыгее

В Адыгее двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на северный склон горы Фишт, сообщает МЧС России. Один из них погиб, второй получил травмы и не может самостоятельно передвигаться.

О происшествии сообщила руководитель зарегистрированной тургруппы, в составе которой находились шесть человек.