Альпинист погиб при восхождении на гору Фишт в Адыгее
В Адыгее двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на северный склон горы Фишт, сообщает МЧС России. Один из них погиб, второй получил травмы и не может самостоятельно передвигаться.
О происшествии сообщила руководитель зарегистрированной тургруппы, в составе которой находились шесть человек.
Для оказания помощи был направлен вертолет Ка-32, который доставил спасателей и медиков к месту ЧП. Сейчас сотрудники МЧС эвакуируют пострадавшего и тело погибшего к лагерю, где находятся остальные участники группы.
В министерстве уточнили, что работу осложняют плохая погода и темное время суток. Эвакуация всей тургруппы в Сочи запланирована на завтра, если позволят погодные условия, передает «Радиоточка НСН».
