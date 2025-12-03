Скончалась четвертая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина
В Москве на 55-м году жизни скончалась актриса Ксения Качалина, известная зрителям по ряду киноработ, а также как четвертая бывшая супруга актера Михаила Ефремова, сообщают «Известия».
Это подтвердил режиссер Алексей Агранович. Качалина и Ефремов познакомились во время съемок фильма «Романовы. Венценосная семья», где она играла княжну Татьяну. Их брак, в котором родилась дочь Анна-Мария, впоследствии распался.
Карьера актрисы была отмечена значимыми ролями. Ее дебютом стала картина «Нелюбовь» Валерия Рубинчика, а за роль в фильме «Над темной водой» она получила премию «Кинотавр» и приз за лучшую женскую роль на фестивале в итальянском Таормине.
Ранее Ефремов избавился от части московской недвижимости на 200 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Думская кампания-2026 будет зависеть от завершения или продолжения СВО
- Ушаков сообщил, что делегация США обещала не ехать в Киев после встречи с Путиным
- Скончалась четвертая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина
- СМИ: Конфликт банков с маркетплейсами заставил ЦБ прислушаться
- Гергиев поддержал аукционную систему продажи билетов на «Щелкунчика»
- СМИ: Россияне массово жалуются на задержки зарплат
- СМИ: ЕС придется тратить деньги на Украину даже после завершения конфликта
- Телескоп NASA заметил межзвездный объект 3I/ATLAS до его открытия
- СМИ: Уиткоффа и Кушнера угостили красной икрой и олениной в московском ресторане
- В Госдуме хотят запретить мигрантам носить кухонные ножи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru