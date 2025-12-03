Скончалась четвертая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина

В Москве на 55-м году жизни скончалась актриса Ксения Качалина, известная зрителям по ряду киноработ, а также как четвертая бывшая супруга актера Михаила Ефремова, сообщают «Известия».

СМИ: Михаил Ефремов раньше вернется на сцену театра

Это подтвердил режиссер Алексей Агранович. Качалина и Ефремов познакомились во время съемок фильма «Романовы. Венценосная семья», где она играла княжну Татьяну. Их брак, в котором родилась дочь Анна-Мария, впоследствии распался.

Карьера актрисы была отмечена значимыми ролями. Ее дебютом стала картина «Нелюбовь» Валерия Рубинчика, а за роль в фильме «Над темной водой» она получила премию «Кинотавр» и приз за лучшую женскую роль на фестивале в итальянском Таормине.

Ранее Ефремов избавился от части московской недвижимости на 200 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

