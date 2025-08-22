Обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов в беседе с НСН предположил, что российская спортсменка Наталья Наговицина, оставшаяся в одиночестве со сломанной ногой на высоте 6,9 км у пика Победы, вероятнее всего спасти не удастся.

Наговицина уже больше недели остается на вершине киргизского пика Победы из-за перелома ноги. Спасателям не удается подобраться к ней из-за плохих погодных условий, попытка высадить вертолет закончилась жесткой посадкой. За все годы восхождений на пик Победы еще не было случаев, когда кого-либо удавалось спустить с верхнего гребня, если человек не мог передвигаться самостоятельно. Ефимов констатировал, что шансов на спасение мало.