Альпинист посчитал, что застрявшую на высоте 6,9 км Наговицыну уже не спасти
Обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов в беседе с НСН заявил, что шансов на спасение российской альпинистки с высоты 6,9 км очень мало.
Обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов в беседе с НСН предположил, что российская спортсменка Наталья Наговицина, оставшаяся в одиночестве со сломанной ногой на высоте 6,9 км у пика Победы, вероятнее всего спасти не удастся.
Наговицина уже больше недели остается на вершине киргизского пика Победы из-за перелома ноги. Спасателям не удается подобраться к ней из-за плохих погодных условий, попытка высадить вертолет закончилась жесткой посадкой. За все годы восхождений на пик Победы еще не было случаев, когда кого-либо удавалось спустить с верхнего гребня, если человек не мог передвигаться самостоятельно. Ефимов констатировал, что шансов на спасение мало.
«Гора очень сложная и опасная. Высота 6,9 км – это, так называемый, обелиск. Если она там находится, то шансов на спасение очень мало. Там всегда плохая погода. Боюсь, что она уже не жива. Для альпиниста подняться на Победу - это большое достижение, очень желанная и достойная цель. Туда, конечно, нужно идти подготовленным, сходив до этого еще на несколько семитысячников. Это действительно очень серьезный маршрут», - отметил Ефимов.
Час назад источник в МЧС Кыргызстана сообщил, что спасатели доберутся до застрявшей в горах российской альпинистки к концу недели. Он назвал альпинистов в составе отряда «одними из самых лучших» в стране, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
