СМИ: Россияне массово жалуются за задержки зарплат
В России количество жалоб граждан на невыплату зарплат резко выросло, сообщают «Известия».
В декабре 2025 года в Роструд через интернет поступило 26 тыс. таких обращений — на 60% больше, чем годом ранее. Тема оплаты труда теперь лидирует, оттеснив вопросы увольнения. Рост жалоб напрямую связан с увеличением долгов компаний перед работниками.
К концу октября 2025 года суммарная задолженность по зарплатам, по данным Росстата, выросла до 2,2 млрд руб., что в три раза выше показателей 2024 года. Основной «должник» — строительная отрасль (36% всех просрочек). За ней следуют добыча полезных ископаемых (около 25%) и обрабатывающие производства (21%).
По словам экспертов, причина — в специфике этих отраслей: длинные циклы реализации проектов и задержки платежей между компаниями. При этом рост процентных ставок заставляет бизнес перераспределять средства в пользу кредиторов.
Данные Росстата о массовых задержках зарплат россиянам можно считать погрешностью, так как они не сильно выше постоянных средних значений. Об этом в беседе с НСН рассказал президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россияне массово жалуются за задержки зарплат
- СМИ: ЕС придется тратить деньги на Украину даже после завершения конфликта
- Телескоп NASA заметил межзвездный объект 3I/ATLAS до его открытия
- СМИ: Уиткоффа и Кушнера угостили красной икрой и олениной в московском ресторане
- В Госдуме хотят запретить мигрантам носить кухонные ножи
- СМИ: Замглавы Нижнего Новгорода Егоров задержан по делу о взятке
- В Госдуму внесут проект о запрете алкомаркетов в помещениях новостроек
- В Госдуму внесли поправки о полном запрете оборота вейпов
- СМИ: По итогам встречи Путина с делегацией США компромиссы не найдены
- Адвокат опровергла участие Екатерины Гордон в деле о квартире Ларисы Долиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru