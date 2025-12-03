СМИ: Россияне массово жалуются за задержки зарплат

В России количество жалоб граждан на невыплату зарплат резко выросло, сообщают «Известия».

В декабре 2025 года в Роструд через интернет поступило 26 тыс. таких обращений — на 60% больше, чем годом ранее. Тема оплаты труда теперь лидирует, оттеснив вопросы увольнения. Рост жалоб напрямую связан с увеличением долгов компаний перед работниками.

К концу октября 2025 года суммарная задолженность по зарплатам, по данным Росстата, выросла до 2,2 млрд руб., что в три раза выше показателей 2024 года. Основной «должник» — строительная отрасль (36% всех просрочек). За ней следуют добыча полезных ископаемых (около 25%) и обрабатывающие производства (21%).

По словам экспертов, причина — в специфике этих отраслей: длинные циклы реализации проектов и задержки платежей между компаниями. При этом рост процентных ставок заставляет бизнес перераспределять средства в пользу кредиторов.

Данные Росстата о массовых задержках зарплат россиянам можно считать погрешностью, так как они не сильно выше постоянных средних значений. Об этом в беседе с НСН рассказал президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
