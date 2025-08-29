Альпинист: Наговицина могла пойти на пик Победы с двойным переломом ноги
Россиянка Наталья Наговицына перед отправкой на пик Победы могла скрыть ранее полученный ею двойной перелом ноги, сообщает MSK1.RU со ссылкой на альпиниста и триатлониста Александра Ищенко.
По его словам, перелом альпинистка получила в мае текущего года во время восхождения на Теке-Тор. Ищенко указал, что познакомился с россиянкой во время операции по ее спасению в том же месяце — тогда группу альпинистки накрыл камнепад. Ищенко получила перелом ноги сразу в двух местах.
Альпинист указал, что не считает, что за столь короткий срок травма могла зажить. Идти в горы в таком состоянии нельзя, отметил Ищенко.
Ранее на пике Победы в Киргизии упал вертолет. Это произошло во время попытки спасти Наговицину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
