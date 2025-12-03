Гергиев поддержал аукционную систему продажи билетов на «Щелкунчика»

Продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре традиционно вызвали высокий спрос, сообщают «Известия».

«Ностальгия и шедевр»: Почему Большой театр возвращает «Петрушку»

По словам генерального директора театра Валерия Гергиева, новая аукционная система помогла сократить активность перекупщиков и увеличить доходы учреждения. Он напомнил о проблеме спекуляций, которая была особенно острой два года назад. «Тогда эта ситуация радовала только перекупщиков», — отметил Гергиев.

Отвечая на вопросы о справедливости такой модели, маэстро заявил, что театр в первую очередь защищает интересы зрителей. Эффект от нововведения очевиден: в 2024 году доходы от продажи билетов выросли вдвое. Все эти средства, подчеркнул директор, остаются в бюджете театра и будут направлены на расширение репертуара и новые постановки в оперной и балетной труппах.

Ранее стало известно, что мошенники продают фейковые билеты в Большой и другие театры в чатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Донат Сорокин
ТЕГИ:Большой ТеатрТеатрыСпектакль

Горячие новости

Все новости

партнеры