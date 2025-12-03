СМИ: Конфликт банков с маркетплейсами заставил ЦБ прислушаться

Инициатива крупных банков запретить скидки на маркетплейсах не выдерживает критики с любой точки зрения, сообщают «Известия».

Такой вывод содержится в анализе Московского общества защиты потребителей (МОЗП). Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину. Скидки финансируются не за счёт «искусственного занижения цен», а за счёт экономии на банковских комиссиях за эквайринг. Запрет напрямую ударит по карману потребителей.

Отмечается, что апелляция банков к зарубежной практике некорректна. Регуляторы в США, ЕС, Китае и Турции пресекают недобросовестную конкуренцию, но не запрещают обычные программы лояльности. Принятие инициативы приведёт к трём прямым результатам: рост цен для покупателей, торможение инноваций в финтехе и негативное влияние на экономический рост.

Общественники настаивают, что под видом защиты конкуренции банки пытаются законодательно закрепить свои рыночные преимущества, ограничивая развитие новых, удобных для потребителей финансовых инструментов.

ЦБ, комментируя ситуацию, указал на необходимость учёта всех позиций для взвешенного решения.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф призвал сделать равными условия конкуренции между банками на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

