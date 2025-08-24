На Курилах при восхождении на вулкан Баранского пропали 10 туристов

На Курилах начали поиски десяти туристов, которые пропали вблизи вулкана Баранского на острове Итуруп. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

Он рассказал, что члены туристической группы не вышли на связь. Информация об их исчезновении поступила на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы, после чего было принято решение направить на место службы экстренного реагирования. По словам чиновника, к поискам подключили спасателей, полицейских и представителей местной администрации. Отмечается, что в настоящий момент операция продолжаются.

Истомин также сказал, что к поискам присоединятся военные гарнизоны Горное и Горячие Ключи. Глава округа отметил, что ситуация находится на его личном контроле. При этом он подчеркнул, что поисковые работы осложнены особенностями местности и погодными условиями.