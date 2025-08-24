На Курилах при восхождении на вулкан Баранского пропали 10 туристов
На Курилах начали поиски десяти туристов, которые пропали вблизи вулкана Баранского на острове Итуруп. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.
Он рассказал, что члены туристической группы не вышли на связь. Информация об их исчезновении поступила на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы, после чего было принято решение направить на место службы экстренного реагирования. По словам чиновника, к поискам подключили спасателей, полицейских и представителей местной администрации. Отмечается, что в настоящий момент операция продолжаются.
Истомин также сказал, что к поискам присоединятся военные гарнизоны Горное и Горячие Ключи. Глава округа отметил, что ситуация находится на его личном контроле. При этом он подчеркнул, что поисковые работы осложнены особенностями местности и погодными условиями.
Район вулкана Баранского считается труднодоступным, так как там пересеченный рельеф, густая растительность и активная геотермальная деятельность. Вулкан Баранского относится к действующим. Его высота составляет 1 тысячу 125 метров.
Telegram-канал «112» писал, что туристической группой руководит гид Валерий Федосов. Известно, что путешественники сутки провели на термальных источниках и двинулись вверх, но обратно к вахтовке они так и не вышли. У пропавших туристов есть еда и вода.
Уточняется, что в квадрате поисков группы есть густой туман, который, по предварительным данным, мог стать главной причиной инцидента.
Ранее начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил, что российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую после перелома ног на пике Победы в горах Тянь-Шаня, невозможно эвакуировать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
