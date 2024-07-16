Глава Росфинмониторинга: К теракту в «Крокусе» причастна интернациональная команда

«Что касается "Крокус сити", я бы тоже не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я бы однозначно сказал, что это интернациональная команда с представителями разных стран», — указал руководитель федеральной службы.

По словам Чиханчина, к трагедии причастны в том числе представители РФ, стран Центральной Азии и Европы. Глава Росфинмониторинга добавил, что сейчас «идет работа».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что финансовый след теракта в «Крокусе» ведет к зарубежным заказчикам, напоминает РЕН ТВ.

