Глава Росфинмониторинга: К теракту в «Крокусе» причастна интернациональная команда
«Интернациональная команда» причастна к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает РИА Новости.
«Что касается "Крокус сити", я бы тоже не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я бы однозначно сказал, что это интернациональная команда с представителями разных стран», — указал руководитель федеральной службы.
По словам Чиханчина, к трагедии причастны в том числе представители РФ, стран Центральной Азии и Европы. Глава Росфинмониторинга добавил, что сейчас «идет работа».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что финансовый след теракта в «Крокусе» ведет к зарубежным заказчикам, напоминает РЕН ТВ.
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