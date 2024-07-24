СМИ: Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

Это произошло по указанию организаторов пркступления. По данным следствия, Юсуфзода за несколько дней до теракта с помощью своей банковской карты перечислил соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов». Часть средств была им перечислена одному из исполнителей после трагедии.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сгоревшего после теракта в марте, восстанавливать не планируют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

