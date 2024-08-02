СМИ: Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену шоу в день траура по «Крокусу»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск певицы Сати Казановой против организаторов ее концерта, который должен был пройти в день общероссийского траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что артистка подала иск на юрлицо организаторов ООО «Сикс», чтобы вернуть 614 тысяч рублей, которые были потрачены на аренду клуба. Подобный возврат был предусмотрен в договоре, однако певице отказались предоставить деньги, ссылаясь на независящие обстоятельства.
По данным канала, суд признал, что организаторы получили «неосновательное» обогащение, и постановил вернуть сумму Казановой в полном размере.
Ранее руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко сообщал «Радиоточке НСН», что в его практике никто из артистов не требовал от организаторов возмещений из-за переноса концертов во время траура после теракта в «Крокус Сити Холле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru