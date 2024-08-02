СМИ: Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену шоу в день траура по «Крокусу»

Уточняется, что артистка подала иск на юрлицо организаторов ООО «Сикс», чтобы вернуть 614 тысяч рублей, которые были потрачены на аренду клуба. Подобный возврат был предусмотрен в договоре, однако певице отказались предоставить деньги, ссылаясь на независящие обстоятельства.

По данным канала, суд признал, что организаторы получили «неосновательное» обогащение, и постановил вернуть сумму Казановой в полном размере.



Ранее руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко сообщал «Радиоточке НСН», что в его практике никто из артистов не требовал от организаторов возмещений из-за переноса концертов во время траура после теракта в «Крокус Сити Холле».

