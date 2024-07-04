Воробьев: Срок создания мемориала у «Крокуса» зависит от реставрации здания

Вопрос о создании мемориала погибшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» решен, сроки создания зависят от процесса восстановления здания. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев в беседе с РИА Новости.

«Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара», — указал губернатор, говоря о возможных сроках создания мемориала.

Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья обсуждают вопрос с собственником объекта и пострадавшими семьями.

«Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть — мы будем информировать», — добавил глава региона.

Ранее Воробьев заявил, что восстанавливать концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» не будут, напоминает «Свободная пресса».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 145 человек, более 500 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

