Матвиенко призвала не допускать появления мигрантских анклавов
Иностранцы, приезжающие жить и работать в Россию, должны ассимилироваться в российскую культуру и быт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
По ее словам, нельзя допускать формирования обособленных мигрантских анклавов. Спикер указала, что в ряде стран эту тему отпустили, и она пошла своим чередом. Матвиенко отметила, что люди, живущие в РФ, должны ассимилироваться в российский быт, культуру и традиции, а не оставаться анклавом, который живёт сам по себе своей жизнью.
Она добавила, что Совет Федерации готов помогать принимать законодательство в соответствующей сфере. По словам Матвиенко, Россия заинтересована в том, чтобы при приглашении мигрантов через работодателей создавать для этих людей условия, при которых у них будут определённые законом права, ответственность и обязанности, чтобы они проживали в нормальных условиях и получали нормальную зарплату, которую раньше отнимали организаторы нелегальной миграции. Подчеркивается важность того, чтобы общество с уважением относилось к людям, которые живут в стране на законных основаниях, уважают законы, традиции и культуру и участвуют в развитии экономики.
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