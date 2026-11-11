Матвиенко призвала не допускать появления мигрантских анклавов

По ее словам, нельзя допускать формирования обособленных мигрантских анклавов. Спикер указала, что в ряде стран эту тему отпустили, и она пошла своим чередом. Матвиенко отметила, что люди, живущие в РФ, должны ассимилироваться в российский быт, культуру и традиции, а не оставаться анклавом, который живёт сам по себе своей жизнью.

Она добавила, что Совет Федерации готов помогать принимать законодательство в соответствующей сфере. По словам Матвиенко, Россия заинтересована в том, чтобы при приглашении мигрантов через работодателей создавать для этих людей условия, при которых у них будут определённые законом права, ответственность и обязанности, чтобы они проживали в нормальных условиях и получали нормальную зарплату, которую раньше отнимали организаторы нелегальной миграции. Подчеркивается важность того, чтобы общество с уважением относилось к людям, которые живут в стране на законных основаниях, уважают законы, традиции и культуру и участвуют в развитии экономики.

Ранее дворников-мигрантов предложили заменить на экс-заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

