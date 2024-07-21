Следствие проведет медэкспертизы со всеми пострадавшими в «Крокус Сити Холле»

Следователи проведут судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими, проходящими по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Отмечается, что медисследование будет организовано уже после окончания лечения потерпевших, а также после получения доступа ко всем медицинским документам.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года примерно в 20:00 часов по московскому времени. Четверо террористов проникли в здание и открыли огонь по посетителям и сотрудникам. Потом преступники ворвались в зал, где продолжили стрельбу, после чего подожгли его. Террористы покинули «Крокус» и уехали из Подмосковья. Позже они попытались пересечь границу с Украиной в Брянской области, где и были задержаны утром 23 марта.