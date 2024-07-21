Следствие проведет медэкспертизы со всеми пострадавшими в «Крокус Сити Холле»
Следователи проведут судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими, проходящими по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
Отмечается, что медисследование будет организовано уже после окончания лечения потерпевших, а также после получения доступа ко всем медицинским документам.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года примерно в 20:00 часов по московскому времени. Четверо террористов проникли в здание и открыли огонь по посетителям и сотрудникам. Потом преступники ворвались в зал, где продолжили стрельбу, после чего подожгли его. Террористы покинули «Крокус» и уехали из Подмосковья. Позже они попытались пересечь границу с Украиной в Брянской области, где и были задержаны утром 23 марта.
В результате пожара обрушилась кровля «Крокус Сити Холла». Во время теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 человек получили ранения. СК РФ признал пострадавшими свыше 1,7 тысяч человек.
В настоящий момент по делу о теракте в «Крокусе» арестовано 18 человек. При этом всего в деле фигурирует 20 лиц, в том числе сотрудники «Крокус Сити Холла» и пожарных ведомств, а также пособники самих террористов. В качестве свидетелей по делу о теракте в «Крокусе» уже было допрошено свыше 800 человек, проведено более 20 обысков и более 65 осмотров мест происшествия, а также назначено свыше 650 судебных экспертиз.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» был продлен.
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