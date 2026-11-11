СМИ: Трамп и Нетаньяху обсудили на повышенных тонах конфликт с Ираном
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел напряженную беседу с президентом США Дональдом Трампом о возможном возобновлении военных действий против Ирана, сообщает Ynet.
По данным портала, разговор состоялся на повышенных тонах и напоминал «адскую перепалку». В канцелярии израильского премьера опровергли эту информацию, назвав ее «фейковыми новостями». При этом высокопоставленный чиновник в Израиле подтвердил факт телефонного разговора, но указал, что беседа Нетаньяху и Трампа «отнюдь не была сложной».
Ранее стало известно, что Трамп не намерен возобновлять крупные военные операции против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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