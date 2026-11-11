СМИ: Трамп и Нетаньяху обсудили на повышенных тонах конфликт с Ираном

По данным портала, разговор состоялся на повышенных тонах и напоминал «адскую перепалку». В канцелярии израильского премьера опровергли эту информацию, назвав ее «фейковыми новостями». При этом высокопоставленный чиновник в Израиле подтвердил факт телефонного разговора, но указал, что беседа Нетаньяху и Трампа «отнюдь не была сложной».

Ранее стало известно, что Трамп не намерен возобновлять крупные военные операции против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

