Число жертв растет: В «Крокус Сити Холле», предварительно, погибло более 80 человек

Пострадавших доставили в 12 больниц. Координацией оказания помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле» занимаются министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Накануне они прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.



В настоящий момент медики перешли от оказания экстренной помощи к стабилизации состояния пациентов.

По данным Минздрава Московской области на утро субботы, после теракта в «Крокус сити холле» скончались трое детей.

Поиски людей под завалами продолжаются — на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл», по данным СМИ, было продано 6200 билетов.