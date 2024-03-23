Число жертв растет: В «Крокус Сити Холле», предварительно, погибло более 80 человек
В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» число жертв выросло до 82 человек, трое из них дети. Теракт осудили во многих странах, в регионах России отменяют мероприятия на выходных.
В пятницу вооруженные люди вошли в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. Кроме того, в зале произошел пожар.
Цифры потерь
Количество погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 82. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
По данными СМИ, трое из погибших — дети.
По состоянию 4: 00 мск на сайте МЧС РФ опубликован список пострадавших, в которых указано 99 фамилий.
Пострадавших доставили в 12 больниц. Координацией оказания помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле» занимаются министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Накануне они прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
В настоящий момент медики перешли от оказания экстренной помощи к стабилизации состояния пациентов.
По данным Минздрава Московской области на утро субботы, после теракта в «Крокус сити холле» скончались трое детей.
Поиски людей под завалами продолжаются — на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл», по данным СМИ, было продано 6200 билетов.
На контроле
Руководители силовых структур доложили президенту Владимиру Путину о ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского лидера.
Доклады представили глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов. В свою очередь, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о мерах, которые были приняты для спасения людей, и оказании им всей возможной помощи.
Кроме того, глава государства провел разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они доложили президенту о помощи пострадавшим в результате ЧП.
Работы продолжаются
Крыша рухнула над зрительным залом «Крокус Сити Холла», где произошли теракт и пожар. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам главы региона, специалисты продолжают пролив конструкций на объекте, здесь остались отдельные очаги возгорания. Воробьев подчеркнул, что огонь в основном ликвидирован.
«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где... была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над... залом рухнула», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В ликвидации пожара задействованы 477 человек, внутри здания еще остаются очаги горения, сообщают экстренные службы.
Реакция
Исполнитель и бизнесмен Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе». На своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская) он назвал происшедшее страшной трагедией.
«Этот теракт - страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи», – отметил Агаларов.
Его отец Араз Агаларов является президентом Crocus Group.
Розыск подозреваемых
Ночью появились видео в Telegram-каналах и СМИ с первыми кадрами атаки террористов на «Крокус Сити Холл», снятые видеорегистратором частного автомобиля. Группа вооруженных мужчин в камуфляже начала стрельбу. Их было пять человек. Они приехали к зданию на белом седане.
Нападавшие в «Крокус Сити Холле» были вооружены автоматами Калашникова, они имели при себе много патронов и боеприпасов, сообщает СК РФ в оперативном видео.
Политолог Сергей Марков отметил одну из версий событий в «Крокус Сити Холл».
«Ночью были сообщения, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт. Но они оказались фейком. Причём, сфабрикованным фейком. Этот фейк о якобы заявлении ИГИЛ активно распространяли тг каналы, связанные с Украиной. И ведущие западные СМИ», - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Telegram-канала 112, в субботу утром в Брянской области остановили один из автомобилей, который проходил по ориентировке, сообщается со ссылкой на источник.
Отмечается, что четыре человека, которые были в машине, попытались сбежать, но двоих задержали.
«Сейчас с ними работают правоохранители. Говорить, что они причастны к теракту в "Крокусе" – преждевременно», - говорится в сообщении.
В стране и в мире
Теракт в «Крокус Сити Холле» осудили в ООН, ЕС и отдельных странах.
В Москве театры и концертные залы отменяют спектакли и концерты на выходные, об отмене мероприятий объявил мэр столицы Сергей Собянин. Многие регионы также отказались от проведения массовых мероприятий в эти дни. Об этом заявили власти Подмосковья, Крыма, Курской, Белгородской, Липецкой и других областей.
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