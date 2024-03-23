Число жертв растет: В «Крокус Сити Холле», предварительно, погибло более 80 человек

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» число жертв выросло до 82 человек, трое из них дети. Теракт осудили во многих странах, в регионах России отменяют мероприятия на выходных.



В пятницу вооруженные люди вошли в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. Кроме того, в зале произошел пожар.

Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Цифры потерь

Количество погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 82. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данными СМИ, трое из погибших — дети.

По состоянию 4: 00 мск на сайте МЧС РФ опубликован список пострадавших, в которых указано 99 фамилий.

В МЧС заявили, что на ликвидацию пожара в «Крокусе» потребуется около двух часов

Пострадавших доставили в 12 больниц. Координацией оказания помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле» занимаются министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Накануне они прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В настоящий момент медики перешли от оказания экстренной помощи к стабилизации состояния пациентов.

По данным Минздрава Московской области на утро субботы, после теракта в «Крокус сити холле» скончались трое детей.

Поиски людей под завалами продолжаются — на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл», по данным СМИ, было продано 6200 билетов.

Всех пострадавших в результате теракта в «Крокусе» эвакуировали с места ЧП

На контроле

Руководители силовых структур доложили президенту Владимиру Путину о ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

Доклады представили глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов. В свою очередь, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о мерах, которые были приняты для спасения людей, и оказании им всей возможной помощи.

Кроме того, глава государства провел разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они доложили президенту о помощи пострадавшим в результате ЧП.

Работы продолжаются

Крыша рухнула над зрительным залом «Крокус Сити Холла», где произошли теракт и пожар. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

МЧС: Пожар в «Крокус Сити Холле» локализовали

По словам главы региона, специалисты продолжают пролив конструкций на объекте, здесь остались отдельные очаги возгорания. Воробьев подчеркнул, что огонь в основном ликвидирован.

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где... была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над... залом рухнула», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В ликвидации пожара задействованы 477 человек, внутри здания еще остаются очаги горения, сообщают экстренные службы.

Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша

Реакция

Исполнитель и бизнесмен Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе». На своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская) он назвал происшедшее страшной трагедией.

«Этот теракт - страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи», – отметил Агаларов.

Его отец Араз Агаларов является президентом Crocus Group.

Белый дом: Байдена проинформировали о теракте в «Крокусе»

Розыск подозреваемых

Ночью появились видео в Telegram-каналах и СМИ с первыми кадрами атаки террористов на «Крокус Сити Холл», снятые видеорегистратором частного автомобиля. Группа вооруженных мужчин в камуфляже начала стрельбу. Их было пять человек. Они приехали к зданию на белом седане.

Нападавшие в «Крокус Сити Холле» были вооружены автоматами Калашникова, они имели при себе много патронов и боеприпасов, сообщает СК РФ в оперативном видео.

Политолог Сергей Марков отметил одну из версий событий в «Крокус Сити Холл».

«Ночью были сообщения, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт. Но они оказались фейком. Причём, сфабрикованным фейком. Этот фейк о якобы заявлении ИГИЛ активно распространяли тг каналы, связанные с Украиной. И ведущие западные СМИ», - написал он в своем Telegram-канале.

СМИ: Группа «Пикник» не может связаться с одним из музыкантов после теракта

По данным Telegram-канала 112, в субботу утром в Брянской области остановили один из автомобилей, который проходил по ориентировке, сообщается со ссылкой на источник.

Отмечается, что четыре человека, которые были в машине, попытались сбежать, но двоих задержали.

«Сейчас с ними работают правоохранители. Говорить, что они причастны к теракту в "Крокусе" – преждевременно», - говорится в сообщении.

В стране и в мире

Теракт в «Крокус Сити Холле» осудили в ООН, ЕС и отдельных странах.

В Москве театры и концертные залы отменяют спектакли и концерты на выходные, об отмене мероприятий объявил мэр столицы Сергей Собянин. Многие регионы также отказались от проведения массовых мероприятий в эти дни. Об этом заявили власти Подмосковья, Крыма, Курской, Белгородской, Липецкой и других областей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеПроисшествиеТеракт

Горячие новости

Все новости

партнеры