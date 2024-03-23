МЧС: Пожар в «Крокус Сити Холле» локализовали

«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются... меры для скорейшей ликвидации пожара», — указано в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 12 900 кв. м. К борьбе с огнем привлекли в том числе авиацию, вертолеты сбросили около 160 т воды.

В пятницу вооруженные люди вошли в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Также в здании начался пожар. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, в результате ЧП погибли 40 человек, более 100 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.

