МЧС: Пожар в «Крокус Сити Холле» локализовали
Пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» локализован. Об этом сообщили в МЧС.
«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются... меры для скорейшей ликвидации пожара», — указано в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 12 900 кв. м. К борьбе с огнем привлекли в том числе авиацию, вертолеты сбросили около 160 т воды.
В пятницу вооруженные люди вошли в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Также в здании начался пожар. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, в результате ЧП погибли 40 человек, более 100 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru