Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Напомним, теракт произошел в 20 часов вечера — в это время в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник».

По словам очевидцев, через партер в зал ворвались не менее троих мужчин без масок и в камуфляже. Они бросали зажигательные шашки и расстреливали в упор людей.

По данным Telegram-канала 112, число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 82. По факту произошедшего теракта Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают силовые ведомства.

Ранее сообщалось, что эвакуация раненых в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершена.

