Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Среди погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта трое детей. Об этом сообщил Минздрав Московской области.

Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша

Напомним, теракт произошел в 20 часов вечера — в это время в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник».

По словам очевидцев, через партер в зал ворвались не менее троих мужчин без масок и в камуфляже. Они бросали зажигательные шашки и расстреливали в упор людей.

По данным Telegram-канала 112, число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 82. По факту произошедшего теракта Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают силовые ведомства.

Ранее сообщалось, что эвакуация раненых в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершена.

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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
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