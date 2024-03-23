Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
Среди погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта трое детей. Об этом сообщил Минздрав Московской области.
Напомним, теракт произошел в 20 часов вечера — в это время в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник».
По словам очевидцев, через партер в зал ворвались не менее троих мужчин без масок и в камуфляже. Они бросали зажигательные шашки и расстреливали в упор людей.
По данным Telegram-канала 112, число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 82. По факту произошедшего теракта Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают силовые ведомства.
Ранее сообщалось, что эвакуация раненых в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru