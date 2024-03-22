Белый дом: Байдена проинформировали о теракте в «Крокусе»

Президента США Джо Байдена проинформировали о теракте в «Крокус Сити Холле» в Московской области, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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«Президента информируют о событиях», - сказал чиновник в эфире Fox News.

По его словам, власти Соединенных Штатов отслеживают события.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о стрельбе в «Крокусе» в первые минуты. Глава государства дал необходимые поручения, отметил представитель Кремля.

По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТерактДжо БайденСША

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