Белый дом: Байдена проинформировали о теракте в «Крокусе»
Президента США Джо Байдена проинформировали о теракте в «Крокус Сити Холле» в Московской области, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Президента информируют о событиях», - сказал чиновник в эфире Fox News.
По его словам, власти Соединенных Штатов отслеживают события.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о стрельбе в «Крокусе» в первые минуты. Глава государства дал необходимые поручения, отметил представитель Кремля.
По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: Байдена проинформировали о теракте в «Крокусе»
- СМИ: Группа «Пикник» не может связаться с одним из музыкантов после теракта
- Актер Сергей Светлаков выжил в теракте в «Крокус Сити Холле»
- Большой театр отменил все постановки 23 и 24 марта
- Комментатор Гусев спасся во время теракта в «Крокус Сити Холле»
- В Совфеде заявили о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
- Полицейские задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» после теракта
- Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»
- В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали дети
- МЧС России не подтверждает данные о локализации пожара в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru