Белый дом: Байдена проинформировали о теракте в «Крокусе»

«Президента информируют о событиях», - сказал чиновник в эфире Fox News.

По его словам, власти Соединенных Штатов отслеживают события.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о стрельбе в «Крокусе» в первые минуты. Глава государства дал необходимые поручения, отметил представитель Кремля.

По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

