В МЧС заявили, что на ликвидацию пожара в «Крокусе» потребуется около двух часов
Пожарным потребуется до двух часов на завершение тушения пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил замглавы управления МЧС по Московской области Александр Перегуда, отвечая на вопрос губернатора региона Андрея Воробьева.
«Сейчас мне нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара», — цитирует Перегуду ТАСС.
Далее специалисты начнут разбор завалов в зрительном зале, затем к работе приступит Следственный комитет.
Сейчас пожар в «Крокус Сити Холле», начавшийся после нападения вооруженных людей, локализовали. Как сообщали в МЧС, площадь возгорания составляла 12 900 квадратных метров. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru