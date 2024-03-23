В МЧС заявили, что на ликвидацию пожара в «Крокусе» потребуется около двух часов

Пожарным потребуется до двух часов на завершение тушения пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил замглавы управления МЧС по Московской области Александр Перегуда, отвечая на вопрос губернатора региона Андрея Воробьева.

Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша

«Сейчас мне нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара», — цитирует Перегуду ТАСС.

Далее специалисты начнут разбор завалов в зрительном зале, затем к работе приступит Следственный комитет.

Сейчас пожар в «Крокус Сити Холле», начавшийся после нападения вооруженных людей, локализовали. Как сообщали в МЧС, площадь возгорания составляла 12 900 квадратных метров. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти.

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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
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