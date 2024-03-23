Всех пострадавших в результате теракта в «Крокусе» эвакуировали с места ЧП
Эвакуацию раненых в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» с места трагедии завершили, передает ТАСС.
По данным агентства, кареты скорой помощи развезли пострадавших по медицинским учреждениям. В транспортировке людей были задействованы вертолеты санитарной авиации, сейчас они вернулись на базу.
Кроме того, работу завершили вертолеты, участвовавшие в тушении пожара на объекте. Три задействованных в борьбе с огнем воздушных судна отправили в места дислокации. На месте ЧП продолжают работу свыше 320 специалистов и более 130 единиц техники. Ведется разбор завалов и следственные действия.
Ранее Следственный комитет сообщил, что, по предварительным данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали более 60 человек. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, после ЧП госпитализировали 115 пострадавших, в том числе пять детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru