Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша

По словам главы региона, специалисты продолжают пролив конструкций на объекте, здесь остались отдельные очаги возгорания. Воробьев подчеркнул, что огонь в основном ликвидирован.

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где... была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над... залом рухнула», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что разбор завалов продолжается.

