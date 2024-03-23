Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша

Крыша рухнула над зрительным залом «Крокус Сити Холла», где произошли теракт и пожар. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

МЧС: Пожар в «Крокус Сити Холле» локализовали

По словам главы региона, специалисты продолжают пролив конструкций на объекте, здесь остались отдельные очаги возгорания. Воробьев подчеркнул, что огонь в основном ликвидирован.

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где... была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над... залом рухнула», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что разбор завалов продолжается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарТерактАндрей ВоробьевМосковская Область

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