Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша
Крыша рухнула над зрительным залом «Крокус Сити Холла», где произошли теракт и пожар. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам главы региона, специалисты продолжают пролив конструкций на объекте, здесь остались отдельные очаги возгорания. Воробьев подчеркнул, что огонь в основном ликвидирован.
«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где... была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над... залом рухнула», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Воробьев добавил, что разбор завалов продолжается.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Брянской областью уничтожили дрон самолетного типа
- Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша
- На Куйбышевском НПЗ под Самарой произошел пожар
- СМИ: Американская Autodesk запретила российским клиентам использовать свой софт
- В России предложили ввести показатель ожидаемой продолжительности жизни в 60 лет
- СМИ: Житель Новосибирска выиграл в лотерею 28,8 млн рублей
- СК: Предварительно, при теракте в «Крокусе» погибли более 60 человек
- Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе» и помощи пострадавшим
- Эксперт Финогенова напомнила о повышении пенсий около 3,4 млн россиян на 7,5%
- Мурашко: После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали 115 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru