СМИ: Группа «Пикник» не может связаться с одним из музыкантов после теракта

Группа «Пикник», которая должна была выступить сегодня в «Крокус Сити Холле», не может связаться с одним из участников коллектива. Об этом пишет РБК со ссылкой на концертного директора группы Юрия Чернышевского.

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По данным издания, музыкант покинул здание, однако на данный момент информации о его местоположении нет.

Ранее ФСБ сообщило о 40 погибших при теракте. По информации ведомства, больше 100 человек пострадали. Как сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, среди них есть дети.

Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, передает «Радиоточка НСН». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин координирует работу следователей на месте ЧП.

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ФОТО: ТАСС
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