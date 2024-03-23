СМИ: Группа «Пикник» не может связаться с одним из музыкантов после теракта

По данным издания, музыкант покинул здание, однако на данный момент информации о его местоположении нет.



Ранее ФСБ сообщило о 40 погибших при теракте. По информации ведомства, больше 100 человек пострадали. Как сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, среди них есть дети.

Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, передает «Радиоточка НСН». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин координирует работу следователей на месте ЧП.

