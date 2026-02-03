Сын пропавшей в тайге Усольцевой сомневается, что семья погибла

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и пятилетним ребенком в красноярской тайге, заявил эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, что считает возможным, что семья жива, поскольку в ходе поисков так и не удалось обнаружить никаких следов их пребывания.

По его словам, отсутствие следов нехарактерно для подобных ситуаций, поэтому он допускает, что родственники могли уехать в неизвестном направлении. Он отметил, что не знает причин произошедшего, однако продолжает надеяться, что семья жива.