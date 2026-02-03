Сын пропавшей в тайге Усольцевой сомневается, что семья погибла
Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и пятилетним ребенком в красноярской тайге, заявил эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, что считает возможным, что семья жива, поскольку в ходе поисков так и не удалось обнаружить никаких следов их пребывания.
По его словам, отсутствие следов нехарактерно для подобных ситуаций, поэтому он допускает, что родственники могли уехать в неизвестном направлении. Он отметил, что не знает причин произошедшего, однако продолжает надеяться, что семья жива.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае. Двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в туристический поход в сторону горы Буратинка и перестали выходить на связь. О пропаже МВД сообщило 2 октября.
По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. При этом приоритетной версией следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисков завершилась 12 октября, после чего работы были переведены в формат точечных мероприятий с участием профессиональных и аттестованных спасателей, передает «Радиоточка НСН».
