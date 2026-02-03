Полиция Украины раскрыла «расценки» на вывоз военных за границу
Украинские полицейские задержали участников группировки, которая за вознаграждение вывозила военнослужащих с мест прохождения службы, сообщили в Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, за вывоз из части участники схемы брали по $16 тысяч. Если услуга включала последующую переправку через государственную границу, сумма возрастала до $40 тысяч. Оплата принималась как наличными, так и через криптокошельки.
Правоохранительные органы задержали организатора и шестерых участников группировки, а также двоих военнослужащих, которым, по версии следствия, помогли незаконно покинуть часть.
В октябре 2025 года число случаев самовольного оставления службы в украинской армии стало рекордным за время конфликта — за месяц более 21 тысяч человек. В Генштабе ВСУ тогда заявляли, что эта статистика отражает количество выданных справок, а не фактическое число покинувших службу, передает «Радиоточка НСН».
