СМИ: Рехабом «Антонов PRO» руководила дочь экс-главы Владимирской области
Дочь бывшего губернатора Владимирской области Юрия Власова, Елена Власова, оказалась причастна к деятельности печально известного реабилитационного центра «Антонов PRO» в подмосковном Видном, сообщает Telegram-канал Shot.
Она являлась супругой основателя центра Максима Антонова и работала в нем психологом. Центр фигурирует в уголовном деле о пытках и незаконном лишении свободы. По данным следствия, подопечных центра избивали, морили голодом и удерживали силой.
В отношении Антонова, которому грозит восемь лет тюрьмы, и четырех его сотрудников заведено дело. Власова недавно вернулась в Россию из Таиланда вместе с мужем.
В России необходимо ввести единые требования к работе реабилитационных центров, чтобы убрать с рынка криминальных игроков, заявил НСН врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
