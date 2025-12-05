СМИ: Рехабом «Антонов PRO» руководила дочь экс-главы Владимирской области

Она являлась супругой основателя центра Максима Антонова и работала в нем психологом. Центр фигурирует в уголовном деле о пытках и незаконном лишении свободы. По данным следствия, подопечных центра избивали, морили голодом и удерживали силой.

В отношении Антонова, которому грозит восемь лет тюрьмы, и четырех его сотрудников заведено дело. Власова недавно вернулась в Россию из Таиланда вместе с мужем.

В России необходимо ввести единые требования к работе реабилитационных центров, чтобы убрать с рынка криминальных игроков, заявил НСН врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

