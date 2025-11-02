Роспотребнадзор: Дизентерия могла стать причиной отравления детей в Дагестане
Возбудитель дизентерии мог стать причиной массового отравления десяти детей в Дагестане. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского Роспотребнадзора.
По предварительным данным ведомства, инфекция распространилась через бессимптомных носителей среди сотрудников детских садов, у которых также обнаружен возбудитель. Механизм передачи — фекально-оральный, путь — контактно-бытовой.
Для локализации вспышки проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, работа детсадов временно приостановлена.
В сентябре несколько десятков человек отравились в подмосковном лицее им. В. И. Долгих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru