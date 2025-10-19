Онигири с сальмонеллезом: В Бурятии более 40 человек отравились едой из магазинов
По данным СМИ, многие пострадавшие ели шаурму и японское блюдо, которое приобрели в местных магазинах.
19 октября власти Бурятии объявили о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Известно, что пострадавшие приобрели еду в одной из местных торговых сетей. У многих отравившихся диагностировали сальмонеллез. Отмечается, что они заразились после употребления японского блюда из местного магазина и шаурмы. При этом в некоторых регионах России на этой неделе вновь произошли вспышки ботулизма.
ОТРАВЛЕНИЕ В БУРЯТИИ
У троих из госпитализированных после массового отравления в Бурятии подтвердили сальмонеллез, сообщил глава региона Алексей Цыденов. В Роспотребнадзоре объявили, что вспышка инфекции связана с готовой продукцией одной из торговых сетей, в том числе с шаурмой.
Telegram-канал «Baza» писал, что причиной массового отравления в Бурятии стало японское блюдо онигири. По данным источника, большинство заболевших ели именно его. Сообщалось, что у всех пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию, а у троих из них подтвердили сальмонеллез. Известно, что один пострадавший находится в реанимации.
Одна из отравившихся рассказала каналу, что почувствовала себя плохо после готовых блюд фирмы «Восток» из магазинов «Николаевский». Через два с половиной часа после употребления пищи у женщины резко началась тошнота. При этом она рассказала, что скорая помощь прибыла лишь через три часа.
Всего в Бурятии зарегистрировано 43 заразившихся, среди которых 25 детей. Известно, что 36 человек госпитализированы, в том числе 21 ребенок. В региональном СК возбудили уголовное дело по статье об обращении небезопасной для потребителей продукции (ст. 238 УК РФ).
Следователи установили, что пострадавшие приобрели еду в одной из торговых сетей региона. Цех, в котором готовили продукцию, временно закрыли, в настоящий момент проводятся проверки и лабораторные исследования.
Власти региона уверяют, что виновные будут привлечены к ответственности. Региональные медучреждения перевели на усиленный режим работы.
БОТУЛИЗМ
Между тем, несколькими днями ранее в ряде регионов России вновь выявили вспышки ботулизма. Именно это инфекционное заболевание стало серьезной проблемой в прошлом году, когда во многих городах выявили случаи заражения после употребления людьми готовых салатов и консервов из популярных торговых сетей.
На этой неделе стало известно о случаях ботулизма в Дагестане. Тelegram-канал Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ) сообщил, что в регионе две семьи попали в больницу с тяжелой формой этого заболевания. В Минздраве Дагестана уточнили, что речь идет о пяти пациентах, передает РИА новости. Тelegram-канала «Baza», писал, что пострадавшие отравились домашними консервами.
После этого Тelegram-канал «Shot Проверка» сообщил, что два человека заразились ботулизмом на Камчатке. По данным источника, один из них находится в реанимации. Отмечается, что и в этом случае причиной отравления стали домашние закрутки.
Канал писал, что супружеская пара попала в больницу после отравления домашними консервированными грибами. Среди симптомов у пострадавших были рвота, головокружение, слабость, сильное двоение в глазах и несвязная речь.
Ботулизм — это острое токсико-инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему, в особенности продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская в интервью RT перечислила продукты, в которых может содержаться ботулотоксин.
«Опасность представляют некачественные консервы, вяленая, копченая или соленая рыба и мясо, приготовленные с грубыми нарушениями технологии. Опасны домашние заготовки, если для них использованы плохо промытые грибы, фрукты и овощи, банки плохо стерилизованы. Не стоит покупать с рук (такие товары – прим. НСН). Понятно, что от любых консервов нужно отказаться, если крышка вздулась, а рассол стал мутным. Причина тому не клостридия ботулизма, а другие микроорганизмы. Их продукты жизнедеятельности и они сами могут вызвать кишечную инфекцию и пищевое отравление. При этом важно знать, что зараженные ботулотоксином продукты внешне и по вкусу могут никак не отличаться от обычных», - объяснила она.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число погибших после отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области превысило 40 человек.
