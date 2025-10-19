Онигири с сальмонеллезом: В Бурятии более 40 человек отравились едой из магазинов

ОТРАВЛЕНИЕ В БУРЯТИИ

У троих из госпитализированных после массового отравления в Бурятии подтвердили сальмонеллез, сообщил глава региона Алексей Цыденов. В Роспотребнадзоре объявили, что вспышка инфекции связана с готовой продукцией одной из торговых сетей, в том числе с шаурмой.

Telegram-канал «Baza» писал, что причиной массового отравления в Бурятии стало японское блюдо онигири. По данным источника, большинство заболевших ели именно его. Сообщалось, что у всех пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию, а у троих из них подтвердили сальмонеллез. Известно, что один пострадавший находится в реанимации.

Одна из отравившихся рассказала каналу, что почувствовала себя плохо после готовых блюд фирмы «Восток» из магазинов «Николаевский». Через два с половиной часа после употребления пищи у женщины резко началась тошнота. При этом она рассказала, что скорая помощь прибыла лишь через три часа.