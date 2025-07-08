В Дагестане от кишечной инфекции пострадали более 150 детей
Большинство пострадавших от кишечной инфекции в Дагестане — дети. Об этом «Известиям» сообщила заместитель главного врача Магарамкентской центральной районной больницы Альзира Ширинова.
По ее словам, в районную больницу обратились 156 человек, из них 154 — несовершеннолетние. Госпитализированы 30 детей, остальные проходят амбулаторное лечение.
Как уточнила врач, обращения начались накануне. У всех детей наблюдаются схожие симптомы: высокая температура, тошнота, рвота, а у некоторых — диарея.
Ширинова заверила, что учреждение обеспечено необходимыми медикаментами и персоналом. Детям проводится жаропонижающая, инфузионная и дезинтоксикационная терапия. Медпомощь оказывается в полном объеме, передает «Радиоточка НСН».
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