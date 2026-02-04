СМИ: США провели учения в 60 км от границы РФ
Войска США провели учения в 60 км от Калининградской области, сообщает Military Watch Magazine.
По данным издания, это может объясняться демонстрацией силы. Маневры проходили на полигоне Бемово-Пишки, расположенном примерно в 60 км от Калининградской области и в 90 км от белорусской границы. В ходе учений 3-го батальона 8-го кавалерийского полка американской армии на боевых машинах Bradley отрабатывались действия в суровых зимних условиях.
Особое внимание уделялось маневрированию, дисциплине дистанции, координации стрельбы и реагированию на технические проблемы, вызванные морозами.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отреагировал на слова бывшего замглавы МИД Литвы о возможной блокаде региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
