Белый дом: Трамп не удивился сообщениям о ночных ударах России по Украине

Во вторник Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В ведомстве указали, что удар стал ответом на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России.

Комбинированный удар стал первым почти за неделю после паузы, объявленной ранее по просьбе Трампа. Тогда Россия временно приостановила удары по энергетической инфраструктуре, задействованной в обеспечении военных объектов Украины, на фоне низких зимних температур, передает «Радиоточка НСН».

