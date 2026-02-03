Белый дом: Трамп не удивился сообщениям о ночных ударах России по Украине

Президент США Дональд Трамп не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Трамп отметил, что речь идет о странах, которые уже несколько лет находятся в состоянии жестокого конфликта. Левитт подчеркнула, что, по оценке президента, этой войны могло бы не быть, если бы он оставался у власти.

ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине

Во вторник Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В ведомстве указали, что удар стал ответом на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России.

Комбинированный удар стал первым почти за неделю после паузы, объявленной ранее по просьбе Трампа. Тогда Россия временно приостановила удары по энергетической инфраструктуре, задействованной в обеспечении военных объектов Украины, на фоне низких зимних температур, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаРоссияДональд ТрампБелый ДомСША

