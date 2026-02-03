Белый дом: Трамп не удивился сообщениям о ночных ударах России по Украине
Президент США Дональд Трамп не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, Трамп отметил, что речь идет о странах, которые уже несколько лет находятся в состоянии жестокого конфликта. Левитт подчеркнула, что, по оценке президента, этой войны могло бы не быть, если бы он оставался у власти.
Во вторник Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В ведомстве указали, что удар стал ответом на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России.
Комбинированный удар стал первым почти за неделю после паузы, объявленной ранее по просьбе Трампа. Тогда Россия временно приостановила удары по энергетической инфраструктуре, задействованной в обеспечении военных объектов Украины, на фоне низких зимних температур, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подозреваемым в убийстве россиянина в Таиланде грозят пожизненные сроки и казнь
- СМИ: Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший из Эквадора в Россию
- Белый дом: Трамп не удивился сообщениям о ночных ударах России по Украине
- В Белгороде после ракетного удара возникли перебои с электричеством и теплом
- «Удалёнка и подушка»: Почему россиян стали «выгонять» в отпуск
- Сын пропавшей в тайге Усольцевой сомневается, что семья погибла
- СМИ: Сын Каддафи мог погибнуть в столкновении к югу от Триполи
- Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в среду
- Карлсен уступил российскому гроссмейстеру на онлайн-турнире
- Опрос ВЦИОМ показал масштаб неоплаченных переработок в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru