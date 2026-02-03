Подозреваемым в убийстве россиянина в Таиланде грозят пожизненные сроки и казнь

Двум гражданам России, задержанным в Таиланде по подозрению в похищении, убийстве и расчленении россиянина Михаила Емельянова, может грозить сразу несколько пожизненных сроков или смертных приговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным полиции Паттайи и руководства Второго полицейского региона Таиланда, следствие и прокуратура готовятся предъявить подозреваемым обвинения по нескольким тяжким статьям. Речь идет о похищении человека в целях наживы с отягчающими обстоятельствами, поскольку преступление, по версии следствия, закончилось убийством, об убийстве с особой жестокостью, а также о сокрытии тела после совершения преступления.