Подозреваемым в убийстве россиянина в Таиланде грозят пожизненные сроки и казнь

Двум гражданам России, задержанным в Таиланде по подозрению в похищении, убийстве и расчленении россиянина Михаила Емельянова, может грозить сразу несколько пожизненных сроков или смертных приговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным полиции Паттайи и руководства Второго полицейского региона Таиланда, следствие и прокуратура готовятся предъявить подозреваемым обвинения по нескольким тяжким статьям. Речь идет о похищении человека в целях наживы с отягчающими обстоятельствами, поскольку преступление, по версии следствия, закончилось убийством, об убийстве с особой жестокостью, а также о сокрытии тела после совершения преступления.

Согласно ст. 313 УК Таиланда, похищение человека наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, однако при наличии отягчающих обстоятельств, включая гибель потерпевшего, санкция предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь. Убийство с особой жестокостью по статьям 288 и 289 также карается пожизненным лишением свободы либо смертной казнью.

Сокрытие тела после убийства в Таиланде квалифицируется сразу по нескольким статьям. За само сокрытие предусмотрено наказание до 1 года тюрьмы, за фальсификацию доказательств на месте преступления — от 2 до 4 лет лишения свободы, за уничтожение вещественных доказательств — до 5 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
