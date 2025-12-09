В Госдуме предложили способ борьбы с «пыточными» рехабами

По его словам, организация, предоставляющая оздоровительные процедуры, должна имет соответствующую лицензию, а её сотрудники иметь должную подготовку, «в том числе — медицинские или психологические образовательные документы».

Парламентарий указал, что для решения проблемы можно рассмотреть вопрос переведения таких рехабов под контроль государства.

«Минздрав России вполне в состоянии навести в этой сфере порядок» — заключил Новичков.

Ранее основательнице незаконного рехаба для подростков в Подмосковье предъявили обвинение в незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».