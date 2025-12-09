В Госдуме предложили способ борьбы с «пыточными» рехабами
Причиной появления «пыточных» рехабов являются отсутствие контроля за их рехабов и недостаточной квалификацией сотрудников. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Николай Новичков.
По его словам, организация, предоставляющая оздоровительные процедуры, должна имет соответствующую лицензию, а её сотрудники иметь должную подготовку, «в том числе — медицинские или психологические образовательные документы».
Парламентарий указал, что для решения проблемы можно рассмотреть вопрос переведения таких рехабов под контроль государства.
«Минздрав России вполне в состоянии навести в этой сфере порядок» — заключил Новичков.
Ранее основательнице незаконного рехаба для подростков в Подмосковье предъявили обвинение в незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что дни Мадуро «сочтены»
- В Госдуме предложили способ борьбы с «пыточными» рехабами
- От «Ветра» до «Цинги»: Какие фильмы покорили кинокритиков в 2025 году
- Прорыва не будет: Как новый премьер Чехии усилит коалицию Орбана и Фицо
- В России выпустили три тестовые серии вакцин от рака
- «Эфиры считать сложнее»: НФМИ ответила на критику стандарта сертификации музыки
- Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей в день в РФ
- Сомнолог опровергла пользу кофе для здорового сна
- Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы
- «Максимум 1-2 дня»: Диетолог раскрыла тайны соковой диеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru