В Госдуме предложили способ борьбы с «пыточными» рехабами

Причиной появления «пыточных» рехабов являются отсутствие контроля за их рехабов и недостаточной квалификацией сотрудников. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

В Госдуме попросили Минздрав проверить все рехабы в стране

По его словам, организация, предоставляющая оздоровительные процедуры, должна имет соответствующую лицензию, а её сотрудники иметь должную подготовку, «в том числе — медицинские или психологические образовательные документы».

Парламентарий указал, что для решения проблемы можно рассмотреть вопрос переведения таких рехабов под контроль государства.

«Минздрав России вполне в состоянии навести в этой сфере порядок» — заключил Новичков.

Ранее основательнице незаконного рехаба для подростков в Подмосковье предъявили обвинение в незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЛечениеМинздравГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры