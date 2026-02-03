СМИ: Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший из Эквадора в Россию

Власти Эстонии во вторник задержали во внутренних водах страны контейнеровоз под флагом Багамских островов, который, по версии правоохранительных органов, может быть связан с контрабандой из Эквадора. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Как отмечается в материале, операцию провели следственные подразделения Налогово-таможенного департамента совместно с полицией и Военно-морскими силами Эстонии.

Швеция задержала российский контейнеровоз Adler

Судно было остановлено в рамках совместных оперативных мероприятий.

По информации ERR, задержанный контейнеровоз следовал из Эквадора в Санкт-Петербург. Дополнительные подробности о характере предполагаемой контрабанды и дальнейших действиях властей пока не приводятся, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:РоссияЭстония

